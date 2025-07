VIDEO/ Grottaminarda, il Ministro Valditara all’Its “Antonio Bruno”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, questo pomeriggio ha fatto tappa a Grottaminarda presso l’ITS Academy “Antonio Bruno”, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi a 30 studenti che hanno frequentato il biennio di specializzazione come Tecnico Meccatronico.

«Il Governo ha investito in questo ITS oltre 8 milioni di euro – ha dichiarato il Ministro –. Vogliamo dare una grande mano al territorio per favorire lo sviluppo. Questa è una struttura d’eccellenza: abbiamo stanziato 8.600.000 euro per percorsi formativi che offrono ai giovani opportunità lavorative ben retribuite e rappresentano uno strumento di continuità per le imprese. Era doveroso visitare una realtà che è un vero e proprio volano di sviluppo per le aree interne e una straordinaria opportunità per i nostri ragazzi».

Valditara ha poi ricordato i risultati di Agenda Sud, che «sta producendo effetti straordinari e che saranno presentati concretamente la prossima settimana da Invalsi». Il Ministro ha sottolineato l’impegno del Governo anche nelle aree interne e a rischio spopolamento: «Abbiamo fatto più di quanto abbiano fatto i governi precedenti, puntando sulla formazione e sull’istruzione come strumenti di rilancio».

Infine, un passaggio strategico sul futuro degli ITS: «Queste scuole sono fondamentali: il 90% dei diplomati trova un lavoro entro sei mesi, l’altro 10% prosegue con l’università o master. Abbiamo introdotto la riforma del “4+2” per l’istruzione tecnico-professionale e stiamo ragionando su come renderla stabile e definitiva. Sto discutendo con il Ministro Bernini per arrivare a un modello “4+2+1”, dove i due anni di ITS possano rappresentare i primi due anni delle lauree brevi. È un passo importante per rendere questo percorso formativo ancora più attrattivo».

«Sono qui – ha concluso – per testimoniare la vicinanza del Governo a territori che ci stanno particolarmente a cuore e che, grazie a istituzioni come questa, possono avere un grande futuro».