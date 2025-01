VIDEO/ “Un miliardo di euro solo per la viabilità: cose mai viste per l’Irpinia”

“Solo per quanto riguarda viabilità e mobilità, parliamo di un miliardo di euro di investimenti. Cose che l’Irpinia non ha mai visto.” Come ormai accade da un anno a questa parte, il Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, non perde occasione per elencare gli investimenti effettuati dal suo governo regionale. Questa volta, l’occasione è la visita a Sant’Angelo dei Lombardi, prima in Municipio, dove è stato accolto dalla sindaca Rosanna Repole e dall’intero consiglio comunale, e successivamente presso la sala teatrale del centro sociale “Don Bruno Mariani” per un colloquio-intervista con il direttore di Irpinia Tv, Franco Genzale.

Il governatore ha sottolineato di aver sottratto alla marginalità territori interni come l’Alta Irpinia, confermando anche impegni per il futuro. “Ci sono risorse importanti che ci consentono di completare opere fondamentali come la Lioni-Grottaminarda, di dare respiro a decine di comuni per gli interventi di piccola viabilità, di completare l’elettrificazione della linea ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento e di realizzare la tripla corsia sulla superstrada Salerno-Avellino”, ha ricordato De Luca. Impegni anche per quanto riguarda la sanità.

Sulla crisi idrica, sollecitato da alcuni consiglieri comunali, ha risposto così: “Quelli che hanno avuto in passato la gestione del ciclo idrico dovrebbero essere fucilati alla schiena. Noi stiamo seguendo da due anni questa situazione: debiti a non finire a causa di porcherie clientelari fatte per anni e decenni. Abbiamo salvato l’Alto Calore, ma ci troviamo nell’assurdo perché, nella terra più ricca di acqua, che fornisce la Puglia e la Basilicata, siamo in difficoltà con la scarsità d’acqua.”

Infine, un passaggio sulla bocciatura della Consulta riguardo al referendum sull’abrogazione dell’Autonomia differenziata: “Già da un mese auspico che si superasse la linea del referendum e che si aprisse un confronto serio per approvare una legge sull’Autonomia”.