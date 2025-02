VIDEO/ Terremoti, focus sul rischio sismico al Liceo Colletta di Avellino

Stamane, presso l’Auditorium del Liceo Classico Colletta di Avellino, si è svolto il seminario interattivo “Ricordo, conosco, riduco”, organizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’incontro, che ha aperto un ciclo di seminari scientifici dedicati alla sensibilizzazione sulla percezione del rischio sismico, ha visto come relatore Luigi Zarrilli, Coordinatore del gruppo di lavoro “Divulgazione & Formazione della Sezione Irpinia” dell’INGV.

L’evento, coordinato dalla docente Ilaria D’Amore, ha dato agli studenti l’opportunità di approfondire tematiche scientifiche legate al rischio sismico, un argomento particolarmente rilevante per il territorio irpino, storicamente interessato da fenomeni sismici. Il seminario si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge ricercatori in Scienze della Terra e Fisica delle particelle elementari, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani riguardo ai rischi naturali e stimolare la loro consapevolezza.

Luigi Zarrilli ha parlato con competenza della geofisica della Terra solida e della progettazione di reti di monitoraggio geodetico, un tema di grande importanza per la sicurezza della popolazione. “Siamo qui oggi, al Liceo Colletta di Avellino, per la Giornata Nazionale ‘Parole per la Terra 2025’”, ha dichiarato Zarrilli. “L’obiettivo è promuovere tra i ragazzi l’inizio di una campagna di divulgazione scientifica, finalizzata a focalizzare l’attenzione sulle problematiche legate al rischio sismico e vulcanico, cercando soprattutto di comprendere il livello di consapevolezza che gli studenti hanno di questi fenomeni. L’intento è quello di accrescere la percezione del rischio e fornire a tutti, compresi i docenti, indicazioni utili per affrontare eventuali eventi sismici, mettendo in pratica semplici norme fondamentali per la sicurezza”.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità per promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti, invitandoli a riflettere sul proprio ruolo nella prevenzione e gestione del rischio sismico. A conclusione del seminario, l’iniziativa è proseguita con un “aperitivo scientifico”, un evento aperto a tutti, che si è svolto presso il Bar Cappuccini dalle 17:00 alle 20:00, dove i ricercatori dell’INGV sono stati disponibili per rispondere a domande e curiosità del pubblico.