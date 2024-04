VIDEO/ Taglio del nastro per la 45° edizione della Fiera Campionaria di Venticano

Si è svolto questa mattina, mercoledì 24 aprile, il taglio del nastro della 45esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano.

Un evento che segna l’inizio di cinque giorni, nella storica location, con circa 200 gli espositori dei settori agricoltura, agroalimentare, tecnologia, arredamento, edilizia, wedding, elettronica, fiori e arredo esterno.

Al taglio del nastro, come ogni anno, parterre d’eccezione che ha presenziato insieme alla Presidente della Pro Loco di Venticano Emanuela Ciarcia, organizzatrice dell’evento, insieme al Sindaco di Venticano, Luigi De Nisco.

Il corteo si è mosso da Piazza Monumento ai Caduti, con la deposizione della ghirlanda, per poi proseguire fino al Quartiere Fieristico, dove si è dato il via alla 45esima edizione.

Dopo 45 anni l’entusiasmo e lo spirito sono quelli delle origini. Ed è proprio per rinsaldare questo legame tra storia e presente che, dopo anni, in fiera torneranno a vedersi gli animali, chiaramente nel pieno rispetto della loro dignità.

Presenti oltre alla presidente della Pro Loco Venticanese, Emanuela Ciarcia, il Parroco Don Ivan Bosco, il Sindaco di Venticano Luigi De Nisco e il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca, che hanno sfidato pioggia e grandine pur di non interrompere la pluridecennale tradizione del corteo attraverso le strade della città che anticipa il taglio del nastro della Fiera Campionaria di Venticano.

Il maltempo non ha frenato l’entusiasmo nemmeno dei giovani volontari locali che non si sono lasciati intimorire dalle intemperie ed hanno in poche ore allestito il piano B per poter dar vita ad una cerimonia degna dell’evento.

In sala, nel padiglione in costruzione all’interno del polo fieristico, oltre a De Nisco, tanti sindaci del comprensorio: Giancarlo Ruggiero (Mirabella Eclano), Toni Cardillo (Torre le Nocelle), Nino Musto (Pietradefusi), Salvatore De Rosa (Taurasi), Angelo Pepe (Apice) e Angelo Antonio D’Agostino (Montefalcione), accompagnato dal responsabile dell’area tecnica dell’Us Avellino, Giorgio Perinetti.

“E’ un evento sentito, che cerca di tornare agli antichi splendori» ha sottolineato De Nisco nel salutare gli intervenuti. La fascia tricolore di Venticano ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza di cogliere l’opportunità che la Fiera rappresenta e metterla in connessione con le altre occasioni di sviluppo, come la stazione dell’alta capacità dell’Ufita, che dista appena sette chilometri da qui, e le Zes. Di qui la richiesta alla Regione di un supporto finanziario per poter ultimare la struttura in muratura all’interno del polo fieristico che potrebbe – ha concluso -, in futuro ospitare anche altre manifestazioni”.

Richiesta ribadita anche dalla presidente della pro loco, Emanuela Ciarcia che ha ricordato come, mai, in 45 anni di Fiera si era vista tant’acqua alla cerimonia inaugurale.

“Proprio la pioggia – osserva Ciarcia – ci ricorda che da vent’anni almeno c’è questa struttura incompiuta che merita un impegno forte e congiunto di tutte le istituzioni”. Ma per quella che simpaticamente definisce “winter edition” della Fiera, la giovane presidente della pro loco Venticanese annuncia le novità che caratterizzeranno l’edizione 2024.

Abbiamo trovato l’accordo con l’Associazione Campana Avicoltori del presidente Ludovico Abagnale, che porterà qui una mostra avicola. Così come avremo la presenza dei pony del maneggio Monetta di Cava de’ Tirreni”.

Non si è fatta attendere la riflessione finale del consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

“Sono certo che la Fiera di Venticano potrà crescere ancora e molto, soprattutto se saprà individuare una vocazione che la renda ancor più attrattiva. E in un territorio come quello irpino sono certo che l’agricoltura potrà essere senza dubbio il settore a cui agganciarsi per fare di questa campionaria un modello per le aree interne e per l’intero Mezzogiorno d’Italia. Certo, l’infrastrutturazione è un punto di partenza. Le istituzioni, di fronte ad una progettazione che adesso c’è, supporteranno l’amministrazione comunale di Venticano per creare le condizioni per dare alla Fiera un nuovo avvenire e reali prospettive di crescita. Sono certo che, anche per la pioggia che ha bagnato il taglio del nastro, questa 45esima edizione entrerà negli annali per il successo che farà registrare”.