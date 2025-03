VIDEO/ Struttura Rione Parco, accesso negato alla stampa. E la Commissione va in tour per il quartiere

Dopo l’accesso negato, un nuovo sopralluogo della Commissione Bilancio e Patrimonio ha avuto luogo presso la ex struttura scolastica di Rione Parco, già Caserma dei Vigili Urbani. Questa volta i lucchetti sono stati aperti a metà: l’accesso è stato consentito ai componenti dell’organismo consiliare, ma negato alla stampa. “L’ingresso è stato sbarrato ai miei colleghi giornalisti”, denuncia il consigliere comunale e inviato del Tg3 Campania Rino Genovese. “Si tratta di una violazione inaccettabile del diritto di cronaca. Quanto sta accadendo è gravissimo”, continua Genovese.

All’interno della struttura si è recato solo il presidente della Commissione, Nicola Giordano, per un breve sopralluogo. “Siamo qui”, ha dichiarato, “per formulare una proposta di destinazione della struttura al servizio del Rione. Avellino non ha più un centro sociale e questa struttura potrebbe diventarlo. Il prossimo appuntamento sarà al Centro Sociale Samantha Della Porta, ancora chiuso senza una spiegazione chiara. Vogliamo che la struttura di Rione Parco diventi un punto di aggregazione, non un ufficietto per qualche assessore che intende gestirla”.

A causa del divieto di accesso alla stampa, Giordano ha proposto un tour a Rione Parco: “Qui vicino ci sono due campetti, uno dei quali è stato impropriamente trasformato in parcheggio, mentre l’altro è completamente abbandonato. Poi c’è il centro Flipper, ma è gestito dalle Fiamme Oro. E non possiamo dimenticare le condizioni dei prefabbricati nella zona nord di Rione Parco”.