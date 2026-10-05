VIDEO/ Stadio e Curva Nord, l’assessora Ambrosone fa chiarezza

Chiarezza su Stadio Partenio-Lombardi e Curva Nord. A margine dell’audizione in Commissione Trasparenza, presieduta da Laura Nargi, l’assessora ai Lavori Pubblici Enza Ambrosone ha fatto il punto, rispondendo alle parole del patron dell’US Avellino, Angelo Antonio D’Agostino.

“Il project financing presentato nel 2021 si è fermato perché il proponente non ha portato avanti gli step successivi, come la conferenza regionale”, ha spiegato Ambrosone. Per non bloccare un’opera strategica, l’amministrazione Pizza ha scelto una “strada nuova”: l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per richiedere i finanziamenti alla Regione Campania. “Abbiamo già avviato le interlocuzioni con il presidente Fico e siamo fiduciosi”, ha aggiunto, precisando che se le condizioni lo permetteranno, il Comune realizzerà l’impianto “in proprio”.

Sulle dichiarazioni del patron dell’Avellino, l’assessora è netta: “Abbiamo risposto alla sua proposta, che resta un’ipotesi, con una PEC il 1° ottobre. Non c’è alcuna questione politica, la malizia è negli occhi di chi guarda. Semplicemente, il Comune non ha fondi in bilancio”.

Infine, il nodo della Curva Nord. “È chiusa da 17 anni, di cui 5 in Serie B. Ci sono seri problemi di viabilità”, ha chiarito Ambrosone. L’amministrazione sta interloquendo con la Commissione provinciale pubblici spettacoli per “trovare soluzioni alternative che permettano a un maggior numero di tifosi di accedere allo stadio”.