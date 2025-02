VIDEO/ Stabilizzati 15 operatori culturali per la nuova multiutility IrpiniAmbiente

Stabilizzati i 15 operatori culturali impegnati presso la Biblioteca Provinciale di Avellino. La svolta è stata possibile grazie all’affidamento del servizio alla nuova multiutility Irpiniambiente, che ora gestirà anche il settore culturale.

«Non solo», commenta l’amministratore unico Claudio Crivaro, «per il 2025 sono previsti ulteriori affidamenti, senza alcuna sovrapposizione tra la gestione dei rifiuti e i nuovi servizi acquisiti. Ogni settore sarà autonomo, con bilanci separati e una gestione razionalizzata».

Soddisfatto anche il presidente di Palazzo Caracciolo, Rizieri Buonopane: «Oggi stabilizziamo 15 professionisti che per anni hanno lavorato in condizioni di precarietà. Alcuni di loro hanno prestato servizio nella biblioteca provinciale per oltre vent’anni, sotto gestione privata».