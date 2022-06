Ritrovata, in una stradina nei pressi del cimitero di Solofra, la carcassa di un’auto bruciata. Potrebbe essere quella utilizzata dai malviventi che questa mattina hanno assalito un portavalori Cosmopol e aggredito l’agente, portando via il bottino. Sul posto i Carabinieri stanno effettuando i rilievi.

Proseguono intanto le indagini per risalire all’identità dei malviventi che hanno messo in atto il colpo proprio mentre l’agente stava per consegnare i soldi all’ufficio postale di Solofra.