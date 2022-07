Il ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, è stato ad Avellino per l’Assemblea di Confindustria per parlare del sistema istruzione in Italia e degli ITS.

Sui disastrosi risultati delle prove Invalsi degli studenti campani, l’esponente di Governo afferma: “Un problema antico ma i dati sono in miglioramento. Fondi contro la dispersione scolastica concentrati su Campania e Napoli”.