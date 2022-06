VIDEO/ Sistema Irpinia, l’Assessore Casucci a Palazzo Caracciolo: “Crediamo al modello”

“Crediamo molto al modello di Sistema Irpinia”: lo afferma l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci che oggi a Palazzo Caracciolo ha incontrato la nuova Presidente della Fondazione Maria Gabriella De Matteis e il numero uno del parlamentino dell’Ente di Piazza Libertà Rizieri Buonopane.

“Ci troviamo in questo momento a fare il punto su ciò che già esiste e sui prossimi passi per fare in modo che sia un progetto sistematico – afferma l’esponente della Giunta di Palazzo Santa Lucia -. Ora la Fondazione si dovrà evolvere in funzione di una programmazione strategica che sta cambiando soprattutto in ottica Pnrr”.