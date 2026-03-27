VIDEO/ Sicurezza urbana, Piantedosi firma i Patti tra Prefettura e 26 Comuni

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presenziato presso la Prefettura di Avellino alla stipula dei “Patti per la sicurezza urbana” tra il prefetto Rossana Riflesso e i sindaci di 26 Comuni della provincia risultati beneficiari di finanziamenti per impianti di videosorveglianza con risorse a valere sul POC 2014/2020. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza sui territori, con particolare attenzione alle aree interne, dove le caratteristiche del contesto rendono più complessa l’azione di controllo e presidio.

Il capo del Viminale ha sottolineato il valore strategico di questi strumenti a supporto dell’attività delle forze di polizia, soprattutto in territori segnati da spopolamento, distanze e frammentazione geografica: “7 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Interno per l’intera Regione Campania, di cui 2 milioni destinati all’Irpinia. Parliamo di tecnologie nuove e innovative, che si integrano con quelle già esistenti sul territorio. Intendiamo proseguire lungo questa direttrice, estendendo ulteriormente la rete di videosorveglianza a livello provinciale, anche attraverso un nuovo intervento attualmente in fase di programmazione con i fondi di coesione. Si tratta di strumenti di grande rilevanza: tecnologie a supporto dell’attività delle Forze di polizia, che operano con competenza e dedizione, in particolare nel controllo del territorio. Le caratteristiche delle aree interne — lo spopolamento, le distanze, la frammentazione geografica — rendono infatti più complesso il presidio capillare, favorendo taluni fenomeni, come i furti in abitazione o gli assalti agli sportelli ATM. In questo contesto, il contributo delle tecnologie risulta determinante, tanto sul piano investigativo quanto sotto il profilo della prevenzione”.