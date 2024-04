VIDEO/ Sempre più emergenza carceri: le richieste del sindacato Uspp

Visita sui luoghi di lavoro da parte del sindacato di Polizia Penitenziaria USPP che stamane è stata al Carcere di Bellizzi Irpino. Presente il Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Giuseppe Moretti: “Siamo qui per verificare le condizioni di lavoro del personale e anche per portare un segnale di vicinanza ai colleghi che sono riusciti a sventare il tentativo di introduzione di sostanze illegali all’interno dell’istituto di Ariano, dove la situazione di sovraffollamento e anche di popolazione detentiva è comunque sovradimensionata rispetto alla capacità ricettiva dell’istituto e dove c’è, come in tutta la Campania, una carenza d’organico significativa”.

Oltre al Presidente Moretti presente anche il segretario regionale dell’USPP Ciro Auricchio e il vicario regionale Uspp Maurizio De Fazio, insieme a una folta rappresentanza di iscritti al sindacato.