VIDEO/ Scuola, summit studenti-Festa a Palazzo di Città: garantito screening di massa

Ieri sera ha avuto luogo presso Palazzo di Città un tavolo tra le rappresentanze studentesche e il sindaco Gianluca Festa per discutere delle seguenti proposte per una scuola in sicurezza: screening di massa per la comunità studentesca, report sulla positività tra gli studenti e open-day vaccinali ad hoc per gli studenti.

Come risultato dell’incontro il primo cittadino si è impegnato a garantire lo screening a tutti gli studenti e le studentesse secondo il seguente programma: venerdì, sabato e domenica i rappresentanti comunicheranno ai presidi l’avvio della campagna di screening; lunedì e martedì avverranno le prenotazioni per i tamponi via app. In seguito comincerà lo screening di tutta la comunità studentesca che durerà di tre giorni: da mercoledì a venerdì.

L’effettuazione dei tamponi rapidi avverrà all’interno dei plessi scolastici da parte di infermieri specializzati, previa prenotazione con autorizzazione dei genitori.

“Il tavolo avuto con il sindaco ha prodotto dei risultati concreti – dichiara Chiara Mariconda, coordinatrice di Uds Avellino e Presidente di Consulta – Dalla settimana prossima partirà la campagna di screening: sono messi a disposizione 8.843 tamponi, uno per ogni studente. Chiaramente si tratta solo di un punto di partenza, lo screening per essere funzionale dovrà avvenire periodicamente. Inoltre è emerso che un report sulla positività è difficile da ottenere da parte dell’ASL, ma i rappresentanti d’istituto si impegnano a riportare il numero di positivi per ogni scuola”.

“Prossimamente avanzeremo richiesta di un ulteriore incontro per fare un bilancio della campagna di screening e aggiornarci – aggiunge Anita Maglio, responsabile organizzazione di Uds Avellino – Al tavolo con il sindaco si è discusso anche del piano vaccinale: con l’obiettivo di incentivare le seconde e terze dosi, semplificando l’iter per accedere alla vaccinazione, il sindaco ha accettato la proposta di istituire almeno un open day vaccinale al mese nei pressi degli istituti scolastici e ha promesso di valutare questa proposta con l’Asl”.

“Siamo soddisfatti dell’incontro avuto con il sindaco Festa – conclude Antonio Dello Iaco, Vice Presidente della Consulta – Finalmente c’è stata l’apertura e la collaborazione con le istituzioni, che è la chiave per risolvere i nostri problemi. Andremo avanti così anche nei prossimi giorni, pronti all’incontro con il presidente della Provincia Buonopane fissato per martedì, in cui chiederemo mascherine ffp2 gratuite, sanificatori nelle aule e un miglioramento della rete del trasporto pubblico”.