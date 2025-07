VIDEO/ Sconti, ad Avellino si parte con ottimismo. E stasera c’è la Notte dei Saldi

Primo giorno di saldi estivi ad Avellino e il clima tra i commercianti è di fiducia e ottimismo. Per dare il via alla stagione delle vendite promozionali, stasera – sabato 5 luglio – andrà in scena la “Notte dei Saldi”, l’evento organizzato dalla Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, in collaborazione con numerose attività commerciali del centro.

I negozi resteranno aperti fino alle 23, con allestimenti speciali delle vetrine e sconti straordinari pensati per attirare clienti e curiosi. Ad animare le vie del centro ci saranno artisti di strada, illusionisti, mascotte, spazi dedicati ai bambini con baby dance nei pressi della villa comunale, e persino dimostrazioni di arti marziali. Il cuore pulsante della serata sarà l’area tra Piazza Libertà e Viale Italia, resa ancora più scenografica dalla presenza di due mongolfiere.