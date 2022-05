Sale la febbre Playoff in Irpinia: in poche ore sono già ben oltre 2.000 i tagliandi venduti per Avellino-Foggia di domani alle 20:30.

Entusiasmo agevolato dai prezzi popolari disposti dalla società biancoverde. All’esterno del botteghino del “Partenio-Lombardi” erano tantissimi questa mattina a mettersi in coda per un biglietto.

Cresce la fiducia per questo primo turno di post-season che vedrà i lupi affrontare i rossoneri dell’ex Zdenek Zeman.