VIDEO/ Roberto D’Agnese a IrpiniaSocietà: “Carnevali, non fermiamo la tradizione perché è parte di tutti noi”

Renato Spiniello – “Adattiamola ai tempi ma non fermiamo la tradizione. È parte di tutti noi”. E’ questo il messaggio che Roberto D’Agnese, direttore artistico del Carnevale Princeps Irpino, lancia nell’intervista rilasciata per lo speciale IrpiniaSocietà, che in questa puntata si focalizza sulla tradizione del carnevale anch’essa rubata da questa Pandemia.

La scorsa settimana è andato in scena in streaming il World Wide Carnival, che ha racchiuso al suo interno 14 carnevali mondiali tra cui quelli irpini, ma con Roberto D’Agnese è stata l’occasione per parlare anche della sua piazza virtuale di “Incontri Popolari” e, ovviamente, della Tarantella Montemaranese.