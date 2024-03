VIDEO/ “Più responsabilità sulla gestione dei rifiuti”: l’appello del senatore De Luca

“Occorre un maggiore senso di responsabilità su temi come salute, rifiuti, acqua, aria e territorio”. Lo ha detto il senatore Enzo De Luca in occasione della presentazione della relazione annuale dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti di cui lo stesso De Luca è presidente. “Su questi temi così importanti – ha continuato De Luca – non devono esserci divisioni tra gli schieramenti”.

L’ex senatore fa sua anche la denuncia del procuratore Domenico Airoma, aggiungendo: “Avellino non è solo una provincia indifferente ma anche sonnolente. Qui non ci facciamo mancare niente: malavita organizzata, droga e cittadini che rischiano di apparire schiavi. Mi chiedo se queste cose sono avvertire da chi ha responsabilità istituzionale e politica. Non basta dire ha ragione Airoma, ma occorre trovare soluzioni perché non è una questione solo di Centrodestra o di Centrosinistra, qui è in discussione la stessa democrazia”.