VIDEO / Regionali, ecco Carmen Bochicchio. I suoi programmi e la stoccata a D’Amelio: “L’Irpinia è una sola, basta con i campanilismi”

Alpi – “Dopo un percorso nel MoVimento 5 Stelle di 8 anni, ho deciso di scendere in campo direttamente e di metterci la faccia, sostenuta da tanti attivisti sulla piattaforma Rosseau. La nostra scelta dei candidati, lo ricordo, è libera e democratica. Il M5S è l’unica forza politica che fa gli interessi della gente”.

Carmen Bochicchio, giornalista professionista, corre alle Regionali per il Movimento 5 Stelle che, alla presidenza, sostiene Valeria Ciarambino. E’ stata nostra ospite nel format “Un caffé con il candidato” che va in onda in diretta, ogni lunedì e giovedì, sulla pagina facebook di Irpinia News.

Anche con Carmen Bochicchio, insieme ai colleghi Vinicio Marchetti e Guido Crescitelli, abbiamo affrontato diversi argomenti.

“Io credo – afferma la candidata – che il MoVimento 5 Stelle debba avere l’occasione di governare e di rendere concreto il proprio programma. Spero accada quanto prima”. C’è anche una “stoccata”, da parte di Carmen Bochicchio, a Rosetta D’Amelio, presidente del consiglio regionale uscente e candidata con il Pd.

Il caffé con Carmen Bochicchio

“Siamo nel 2020, non negli anni ’80. Il fatto di avocare a sé la rappresentanza di un territorio non lo trovo corretto. Noi andiamo verso la necessità di calare il locale nel globale: gli steccati, i campanilismi, non hanno prodotto nulla, cerchiamo invece di tenere unita tutta l’Irpinia (la Bochicchio si riferisce alle dichiarazioni in cui la D’Amelio dice di voler rappresentare l’Alta Irpinia)”.