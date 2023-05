VIDEO/ Raccolta firme contro la caccia, l’ex ministro Costa ad Avellino

Abolizione della caccia, la sala di Jigger Cocktailbar Corso Vittorio Emanuele ospita l’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

L’iniziativa, organizzata da Sara Spiniello Referente Regione Campania di Cadapa, è stata l’occasione per presentare la raccolta firme per le proposte di referendum per l’abolizione della caccia, riguardante:

– abrogazione parziale del art. 842 del codice civile (GU Serie Generale n.251 del 26.10.2022.)

– abrogazione parziale della legge 157 del 92 (GU Serie Generale n 71 del 24.03.2023 )

presso Corso Vittorio Emanuele II intersezione con via Dante.