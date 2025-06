VIDEO/ Chiusano e Castelvetere: profanazioni nei cimiteri, i Carabinieri denunciano due persone

A conclusione di articolate attività investigative, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato un 26enne residente in provincia di Salerno e un 47enne di Castelvetere sul Calore, ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento e vilipendio di tombe. Le indagini sono scaturite in seguito a un grave episodio verificatosi nella tarda serata dello scorso 10 febbraio, quando ignoti si erano introdotti all’interno del cimitero comunale di Chiusano di San Domenico, forzando il cancello d’ingresso. Una volta all’interno, erano state profanate alcune cappelle funerarie: cornici con foto di defunti, lumini, fiori e crocifissi erano stati rimossi e abbandonati a terra in modo disordinato.

La scena, simile a quanto già documentato nel cimitero di Castelvetere sul Calore, ha permesso ai Carabinieri di individuare un possibile collegamento tra i due episodi. Grazie a un’attenta attività di raccolta di elementi, analisi delle immagini di videosorveglianza e riscontri sul territorio, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori, denunciando due soggetti attualmente indagati in stato di libertà.

Le attività investigative proseguono al fine di verificare eventuali ulteriori responsabilità e accertare la piena dinamica dei fatti. L’operato dei Carabinieri testimonia ancora una volta l’impegno costante dell’Arma nella tutela del patrimonio pubblico e del senso civico, anche in contesti particolarmente sensibili come i luoghi di sepoltura, che meritano rispetto e protezione.