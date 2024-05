VIDEO/ Prendono fuoco mezzi di movimento terra nel cantiere della scuola Amatucci

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 04’00 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel comune di Mercogliano in via Ernesto Amatucci, all’interno della scuola elementare Amatucci oggetto di lavori di abbattimento e ricostruzione, per un incendio che ha visto coinvolto un escavatore e un altro mezzo di movimento terra. La squadra intervenuta ha spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi pesanti, e sul posto i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato i rilievi di propria competenza.