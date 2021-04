VIDEO / Posti di blocco e elicottero in volo: controlli anti-covid della polizia in Irpinia

Posti di blocco e elicottero in volo: controlli anti-covid della polizia in Irpinia. Per prevenire assembramenti o gite fuori porta in questo lunedì dell’Angelo, la polizia sta dando seguito al piano concordato in Prefettura pochi giorni fa. Controlli capillari un po’ dovunque, in particolare ad Atripalda, sul raccordo Avellino-Salerno con la polizia stradale che attua uscite obbligatorie a Solofra e Serino.