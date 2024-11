VIDEO/ Piantedosi: faccio il ministro, non sono candidato alle Regionali

PIETRASTORNINA- “Faccio con orgoglio e piacere il ministro, non credo ci siano le condizioni di un mio impegno diretto: sulla candidatura del centrodestra, decideranno i partiti”.

Il ministro Matteo Piantedosi ha nuovamente chiarito che non e’ in corsa per una candidatura in quota centrodestra alla presidenza di Palazzo Santa Lucia. Lo ha fatto per la seconda volta in poco meno di settantadue ore, aveva ribadito lo stesso concetto alla presentazione due giorni fa del libro di Italo Bocchino, a margine della presentazione di ieri sera a Pietrastornina, del libro di Andrea Covotta, “Politica e pensiero: storie e personaggio dei partiti del Novecento” organizzato dal Circolo “Petra Strumilia” .

Non e’ mancato un riferimento alla classe dirigente democristiana: “Ancora oggi è presente l’esigenza di un pensiero e una prassi politica ispirati al moderatismo e all’interclassismo che questa terra ha espresso ad altissimi livelli. Questa tendenza è oggi pienamente rappresentata dal centrodestra al governo e da Giorgia Meloni”. A Pietrastornina erano presenti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il prefetto Rosanna Riflesso e molti esponenti del mondo politico e istituzionale.