VIDEO/ Parco Di Nunno, Perrotta: “Rafforzeremo il presidio di controllo”

L’attenzione delle Istituzioni verso Parco Di Nunno ad Avellino resta alta dopo gli ultimi episodi, che hanno riguardato soprattutto liti tra extracomunitari.

Stamane si è tenuto un vertice in Prefettura, al quale ha partecipato anche il Commissario Prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta: «Abbiamo preso atto di una serie di situazioni che, peraltro, avevo anche constatato personalmente, visto che passo abitualmente in quella zona, e abbiamo ritenuto di rafforzare il presidio di controllo per rassicurare la popolazione» – ha detto Perrotta ai cronisti al termine dell’incontro.

La reggente di Palazzo di Città ha anche dato appuntamento alla comunità alla consueta processione dell’Assunta che si terrà il giorno di Ferragosto: «Anche in quell’occasione sarò vicina alla comunità» – ha assicurato Perrotta, già presente alla tradizionale Alzata del Pannetto, che si è svolta pochi giorni dopo il suo insediamento a Piazza del Popolo.

Infine, sulle priorità da affrontare nel suo mandato alla guida del capoluogo irpino, ha dichiarato: «I fronti sono tanti, stiamo individuando le priorità e, tra queste, c’è sicuramente il Centro per l’Autismo di Valle. Ci concentreremo anche su quello».

Nei prossimi giorni potrebbe tenersi un primo incontro tra il Commissario Perrotta e la nuova direttrice generale dell’Asl, Maria Concetta Conte, proprio sulla struttura di Contrada Serroni.