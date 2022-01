VIDEO/ Palazzo di Città si apre ai giovani, l’assessore Luongo inaugura lo sportello dedicato

Il Comune di Avellino si apre ai giovani: inaugurato questa mattina il nuovo sportello dedicato a Politiche Giovanili e Servizi Civili.

“Questo info-point, attivo da oggi, rappresenterà il canale ufficiale a cui i giovani avellinesi potranno rivolgersi per acquisire tutte le informazioni riguardanti le azioni, le mission e i progetti che, di volta in volta, saranno implementati dall’assessorato da me rappresentato – commenta l’assessore Stefano Luongo -. Uno sportello dedicato ai giovani, accogliente e innovativo, dove le ragazze e i ragazzi della città saranno accolti da personale, proveniente dall’associazione Nuova Dimensione, formato allo scopo di avvicinare i giovani alle diverse attività, favorendo una fattiva quanto fondamentale partecipazione degli stessi alla vita amministrativa”.

Lo sportello entrerà sin da subito nel vivo della sua operatività: dalle 10 alle 13, i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, entro e non oltre il 26 gennaio, potranno essere assistiti nella presentazione delle domande di partecipazione al bando di Servizio Civile presso il Comune di Avellino.

“Parliamo di una importantissima novità in quanto saranno ben sessantasei i giovani selezionati ai quali verrà offerta la possibilità di svolgere le attività di servizio civile presso il nostro ente – aggiunge il titolare alle Politiche Giovanili di Palazzo di Città -. Ci avviciniamo, cosi, agli Stati Generali delle politiche attive dedicate ai ragazzi della città”.