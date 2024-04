VIDEO/ Orientalife sbarca a Confindustria Avellino: un ponte tra scuola e lavoro

Un ponte tra scuola e lavoro, anche ad Avellino sbarca il progetto Orientalife che mette in contatto studenti e imprese. Accolti da Emilio De Vizia e da Angelo Petitto, tantissimi i diplomandi che erano presenti questa mattina a via Palatucci per conoscere le opportunità che offre il territorio. Il progetto è sostenuto dalla Regione Campania e coinvolge 400 scuole, 500 docenti e oltre 5.500 alunni. All’evento erano presenti anche l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini e il provveditore provinciale Fiorella Pagliuca.

“Priorità della scuola è formare coscienze critiche ma anche quella di dare la possibilità ai ragazzi di costruirsi il proprio futuro – sottolinea l’esponente della giunta regionale -. Il paradosso è che oggi le imprese non trovano professionalità e i disoccupati non riescono ad accedere al mondo occupazionale, dunque è particolarmente importante creare questo ponte tra scuola e lavoro anche attraverso stage con i quali i ragazzi possono farsi conoscere dalle imprese”. La mission di Orientalife è condivisa anche dal provveditore provinciale agli Studi. “La scuola – ammette Pagliuca – deve costruire reti sinergiche con tutti i soggetti del territorio e in questa rete particolare importanza può avere proprio Confindustria”.