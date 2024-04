VIDEO/ “Ora basta”: Cgil e Uil in marcia anche in città contro le politiche del Governo

Da Piazza Castello a Piazza Libertà al grido di “Ora Basta”: Cgil e Uil marciano insieme in città contro le politiche del Governo e in particolare per sostenere una maggiore sicurezza sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa. Lo sciopero ha riguardato tutto il settore privato. Folta la partecipazione al corteo che all’altezza di Corso Umberto ha voluto dedicare anche un minuto di silenzio in ricordo delle vittime sul lavoro nella centrale idroelettrica di Suviana.

“E’ assurdo ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro – tuona il segretario provinciale della Cgil Franco Fiordellisi -. E non parlo solo dei mancati rinnovi contrattuali ma anche delle mancate risposte in termine di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Basta con questa strage. Non accettiamo più questo stato di cose”. Obiettivo zero morti sul lavoro, aggiungono i sindacati. “Con questo Governo siamo su due fronti diametralmente opposti – precisa il segretario Uil Luigi Simeone -. Abbiamo idee totalmente diverse e per questo saremo nuovamente in piazza il 1 maggio e ci sarà con noi anche la Cisl”.