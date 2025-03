VIDEO/ Opposizioni dal Prefetto, Ambrosone: “Riproporremo la Commissione Sicurezza”

Un dossier in cui si chiede il rispetto delle regole e della dignità del consigliere comunale, che non può essere mortificato all’interno dell’aula consiliare, dove rappresenta la città. È il testo del documento firmato dalla minoranza consiliare, che questa mattina è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino, Rosanna Gamerra. Un documento presentato dalla delegazione composta dai dem Enza Ambrosone, Antonio Gengaro, Ettore Iacovacci e Nicola Giordano, da Antonio Aquino del M5S e da Antonio Bellizzi di Per Avellino.

“La disponibilità del Prefetto ci lascia ben sperare”, commenta Enza Ambrosone a margine dell’incontro. “Continueremo a svolgere il ruolo che ci è stato affidato, portando avanti il lavoro fatto nelle commissioni, in particolare nella commissione speciale che riproporremo, e da questo punto di vista non ci fermerà nulla, perché sarà il consiglio comunale a dover decidere, questa volta con il voto. Abbiamo sollevato anche il tema dell’Acs, una questione importante sulla quale c’è bisogno di chiarezza. Inoltre, il tema del bilancio di previsione, sollevato da Ettore Iacovacci, che non è stato approvato e la scadenza era il 28 febbraio e lo schema della delibera da parte della giunta non è stato ancora presentato. Su questo la Prefettura è già stata allertata e sta lavorando.”