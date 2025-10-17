VIDEO/ Nusco, l’autista Air che ha salvato un giovane: una scena di guerra ma non chiamatemi eroe

“Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque al posto mio, non mi sento eroe, gli eroi sono altri. Chiunque, di fronte ad una scena del genere avrebbe fatto la cosa che ho fatto”. Non sarà eroe, come molto umilmente ci ricorda ma sicuramente e’ grazie alla sua segnalazione che si sono evitate conseguenze più gravi per un giovane rinvenuto alla fermata del bus in una pozza di sangue. Sarebbe bastata una distrazione, quella che non ha avuto però Antonio Della Vecchia, 55 anni, da diciannove in servizio all’AIR. E’ lui l’autista che stamattina intorno alle 6:40 ha salvato un ragazzo straniero ritrovato esanime dietro ad una pensilina della linea Nusco Scalo.

Tra i primi a complimentarsi del gesto di Della Vecchia, il manager dell’Air Anthony Acconcia. Cosa è successo lo ha spiegato lui stesso: “Ero sulla linea delle 6:30 di Nusco Scalo, c’era nebbia e pioveva, ho notato il riflesso d’un trolley bianco. La cosa mi ha insospettito, ho notato che c’era un altro trolley vicino. Allora ho deciso di scendere per andare a controllare, temendo che qualcuno non si fosse sentito bene. Quando ho girato dietro alla pensilina, ho visto questo ragazzo riverso a terra in una pozza di sangue, c’era sangue dappertutto. Sembrava un crimine di guerra. Ho chiamato le forze dell’ordine e il 118 e sono stati tempestivi”.