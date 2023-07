VIDEO/ Nuovo clan Partenio riconosciuto come associazione criminale di stampo camorristico

Il nuovo Clan Partenio è stato riconosciuto come un’organizzazione criminale di stampo camorristico ed armata. Lo ha stabilito in primo grado il tribunale di Avellino dopo tre anni di dibattimento e a quattro anni dagli arresti.

Le pene sono state inflitte nell’aula di Corte di Assise blindata dal presidente del collegio giudicante Gianpiero Scarlato, che ha letto il dispositivo della sentenza dopo cinque ore di camera di consiglio. Confermato quasi in toto il quadro accusatorio della pm antimafia Simona Rossi, presente alla lettura della sentenza. Condanne a 25 anni di carcere per il boss Nicola Galdieri, a 21 per il fratello Nicola e per Carmine Valente detto Caramella. Più di 24 anni di reclusione invece a Carletto Dello Russo.

“Il tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un’associazione camorristica condannando quasi tutti gli imputati” è il commento a caldo dell’avvocato Alberico Villani difensore di Ernesto e Giuseppina Nigro, che annuncia anche che verrà sicuramente presentato appello.