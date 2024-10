VIDEO/ Nello, il commerciante che ha “sfidato” i rapinatori a Torrette: tanta paura ma non bisogna girarsi dall’altra parte

MERCOGLIANO – Quando ha sentito le urla della commessa della gioielleria vicina al suo negozio non ha avuto esitazioni, trovandosi con una mazza in mano contro uno dei quattro rapinatori che gli ha invece puntato il fucile. E’ così che questa mattina Nello Genovese, titolare di un negozio di prodotti per gli amici a quattro zampe in Via Nazionale Torrette ha “sfidato” gli autori di una tentata rapina ad una gioielleria, quella messa in atto da quattro rapinatori, tra cui anche una donna, che però disturbati dalla reazione dello stesso commerciante vicino e dalle urla della commessa, minacciata con una pistola e dai vicini, hanno dovuto desistere dal loro intento. “Quando uno ha bisogno di aiuto non bisogna mai girarsi dall’altro lato. C’era la ragazza da sola e allora mi sono deciso di fondiarmi per mettere in fuga i malviventi e dargli una mano. Questo è quello che mi è venuto da fare”. Momenti di paura, perché al di là delle reazione istintiva il giovane commerciante si è trovato di fronte ad un fucile puntato: “Ho avuto paura, ho preso istintivamente una mazza che avevo qua fuori, perché mi sono accorto dalle telecamere che abbiamo fuori al negozio che questi uomini si stavano infilando all’interno della gioielleria, per cui mi è venuto istintivo uscire fuori e gridare aiuto alle forze dell’ordine. Con il gioielliere siamo grandi amici, siamo tutti i giorni insieme e per questo mi sono sentito in dovere di aiutare un amico”. E ha concluso ammettendo “la paura e’ stata tanta, ma ha prevalso l’istinto di non girarmi dall’altra parte”.