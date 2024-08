VIDEO/ Nargi conferma Sal Da Vinci. “Luminarie? A Natale non mancheranno”

“Questo è un anno di transizione per tutti, sia per l’amministrazione comunale che si è insediata da poco che per la città”. Così la neo sindaca di Avellino Laura Nargi in occasione del corteo del Palio della Botte e dell’omaggio floreale delle sette contrade cittadine alla Madonna Assunta. Quest’anno, come noto, non si è disputata la classica gara delle botti, ma lo spirito della tradizione non è mancato del tutto.

“Come sapete mi sono insediata da poco e non ho avuto neanche modo di poter discutere con don Emilio (parroco dello della Chiesa di Costantinopoli, ndr) per organizzare la tradizionale sfida. L’anno prossimo però riproporremo la festa ingrandendola ancor più” assicura Nargi. Motivazioni, quelle legate alla tempistica, che sono alla base anche del cartellone estivo decisamente ridotto rispetto agli ultimi anni. “Ci sarà il concerto di Sal Da Vinci a Piazza Libertà la sera del 17 – conferma la sindaca -. La grande novità invece è il Festival delle Fiabe che coinvolgerà i più piccoli fino alla metà di settembre”.

Altra importante novità è lo spettacolo di droni luminosi. “Uno show innovativo in alternativa ai soliti fuochi pirotecnici – commenta Nargi -. Sono molto legata ai temi ambientali e per questo ho preferito uno spettacolo che non creasse problemi agli animali e alla qualità dell’aria. Luminarie? Le grandi luci del commercio si accenderanno certamente e in grande stile a Natale” conclude la fascia tricolore.