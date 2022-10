VIDEO/ Montevergine, giornata dedicata a volontariato e raccolta sangue. L’Abate: “Il Santuario è aperto a tutti”

Giornata dedicata al volontariato e alla raccolta e donazione di sangue al Santuario di Montevergine. Già stamattina il personale medico con un’autoemoteca della Fratres ha effettuato una raccolta straordinaria di sangue in collaborazione con l’associazione nazionale DonatoriNati della Polizia di Stato presieduta da Claudio Saltari.

“Il Santuario di Mamma Schiavona è aperto a tutti” ha ricordato a margine dell’iniziativa l’Abate Riccardo Luca Guariglia che nel pomeriggio ha accolto anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli. “La sua – continua Padre Guariglia – è stata una vita dedicata al volontariato, ho scoperto proprio oggi che nell’80 è stato qui in Irpinia come giovane volontario dopo la tragedia del terremoto. E’ un momento difficile per tutti con la guerra e il caro bollette e Montevergine è sempre aperta alle fasce deboli della popolazione”.