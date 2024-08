VIDEO/ Dai fusilli alla francescana al tombolo: IrpiniaNews alla Fiera e Sagra di Sant’Egidio

Dai fusilli alla francescana al tombolo: lo speciale di IrpiniaNews tra gli stand della Fiera e Sagra di Sant’Egidio a Montefusco, un vero pezzo di storia che rivive ogni anno dal lontano 1416. Bilancio più che positivo per la tre giorni all’insegna della tradizione, del buon cibo, della musica popolare e dell’esposizione di prodotti agricoli e di pregiate manifatture dell’artigianato irpino. A guidarci in questa storica Fiera, che da sempre si tiene a pochi passi dal Convento dei Cappuccini dedicato alla Madonna delle Grazie e conosciuto come il Convento di Sant’Egidio, il sindaco Salvatore Santantangelo, il presidente della locale Pro Loco Daniele Taetti e il presidente della squadra di calcio Paolo Carpenito. Non potevano non far sentire la loro presenza, a testimonianza della vicinanza dimostrata nei confronti delle aree interne, il vicepresidente nazionale del M5S Michele Gubitosa e il consigliere regionale Vincenzo Ciampi.