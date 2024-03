VIDEO/ Melito Irpino, un capannone di un’azienda agricola prende fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda nella tarda serata di ieri 18 marzo è intervenuta nel territorio del comune di Melito Irpino, in via Provinciale, per un incendio che ha visto coinvolto un capannone di un’azienda agricola del posto, con diversi capi di animali al suo interno e due macchine agricole utilizzate per il taglio del fieno e il loro imballaggio.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato in supporto un’altra squadra da Avellino e altre due autobotti. All’interno dei capannoni vi erano, polli, galline, papere, oche e conigli, e la maggior parte di loro sono stati messi in salvo, e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore e sono valse a non far propagare le fiamme alla vicina abitazione.