VIDEO/ Maltempo, fiume in piena trascina le auto a Monteforte: “Uscite solo se indispensabile”

Nubifragio in corso sulla pedemontana del Partenio, in corrispondenza dei massicci di Montevergine e Vallatrone. Ad Ospedaletto d’Alpinolo e a Summonte si registrano accumuli di pioggia di 75 e 72 mm, rispettivamente.

Il maltempo, che si sta abbattendo da qualche ora su gran parte dell’Irpinia, sta provocando seri danni a Monteforte Irpino. Un fiume di fango ha perfino trascinato le auto causando ingenti danni.

Il sindaco Costantino Giordano avverte la popolazione di uscire soltanto se indispensabile. “Mi raccomando – segnala su Facebook – la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e in via Nazionale. Prudenza”. La parte più colpita il centro storico, già piegato da un’alluvione nel settembre del 2020. All’opera Vigili del Fuoco e volontari: sono cinque le persone tratte in salvo, evacuati i piani alti mentre quelli bassi sono totalmente allagati. Fortunatamente non si contano feriti.

Paura anche ad Avellino, dove il Torrente Fenestrelle si è gonfiato come mai prima d’ora.

Fenomeni intensi misti a grandine anche nelle altre zone dell’Irpinia come Bisaccia, Calitri, Mirabella Eclano, Venticano, Sturno, Frigento, Grottaminarda, Bonito, Melito Irpino, Dentecane, Pietradefusi, Montefusco, Santa Paolina, Torrioni, Chianche, Altavilla Irpina, Tufo, Grottolella e Capriglia Irpina.