VIDEO/M5S, da Montemiletto parte il tavolo regionale per unire le opposizioni contro partiti governo nazionale

Parte da Montemiletto il lancio dell’apertura di un tavolo regionale aperto a tutti i partiti politici e movimenti civici che si oppongono alla maggioranza del governo nazionale. A Montemiletto erano presenti due figure di rilievo del M5S: il vicepresidente Michele Gubitosa e l’ex presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Con loro, anche Salvatore Micillo, responsabile regionale del M5S, Vincenzo Ciampi, consigliere regionale, e i senatori Gaudiano e Santillo.

La Sala Impero del suggestivo borgo irpino era gremita di simpatizzanti e iscritti del Movimento 5 Stelle provenienti da tutta la regione. Presenti anche due consiglieri della città di Avellino: Rino Genovese, che sembra guardare con interesse al nuovo corso del Movimento 5 Stelle post-Grillo, e il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonio Aquino.

Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, ha rivolto parole di apprezzamento all’onorevole Piero De Luca, che ha accettato il veto da lui proposto su Gianluca Festa come candidato nel centro-sinistra. “Ringrazio l’onorevole Piero De Luca che ha dimostrato che su Festa la pensa come noi”, ha dichiarato Gubitosa, sottolineando come la gestione opaca di Festa non fosse stata ben vista dai cittadini di Avellino, “Vorrà dire che punteremo sull’altra metà anche per le regionali per portare avanti un programma diverso, ovviamente senza Gianluca Festa”, ha concluso Gubitosa, ribadendo la volontà di una linea politica rinnovata e trasparente.

Roberto Fico, già Presidente della Camera, ha posto l’accento su ciò che ritiene fondamentale per il futuro della regione: i diritti dei cittadini. “In questo momento, in vista delle regionali, qualsiasi nome si fa non è importante, quello che è importante oggi è quello che stiamo facendo qui in Irpinia”, ha dichiarato Fico, che ha ribadito come il M5S stia lavorando intensamente per lanciare un’azione forte in vista delle elezioni regionali. “Vogliamo mettere al centro i diritti, per noi sono fondamentali per la crescita di una regione di tutto il paese”, ha aggiunto, con l’intento di costruire liste forti e competitive.

Presente anche Rino Genovese, Consigliere comunale di Avellino, che ha enfatizzato l’importanza dell’ascolto delle dinamiche politiche locali e regionali, riconoscendo come la trasformazione della politica sia un fattore cruciale per il futuro della provincia di Avellino. “La serietà politica di ciascuno è innanzitutto quella di ascoltare le dinamiche di trasformazione della vicenda politica regionale”, ha dichiarato Genovese, concludendo che tale approccio rappresenta una base solida per il lavoro da fare per il territorio.

Pertanto, durante l’incontro di oggi, sono emerse numerose proposte e riflessioni sulle principali tematiche che caratterizzeranno la campagna elettorale, con un focus particolare sulle sfide locali e regionali che il Movimento Cinque Stelle intende affrontare.

L’appuntamento di Montemiletto si inserisce, dunque, come una tappa importante di un percorso che porterà il Movimento Cinque Stelle a rafforzare la sua presenza in Campania in vista delle imminenti elezioni regionali.