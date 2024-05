VIDEO/ Lo Spot della Covotta vince “PretenDiamo Legalità”

Saranno ospiti della Polizia di Stato presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto il 27 e 28 maggio, viaggeranno con il pullman della Polizia, vivranno attivamente vari momenti ed attività, parteciperanno all’Alzabandiera e all’Inno Nazionale, ma soprattutto saranno premiati dalla Polizia.

I ragazzi della Classe III A della Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso Covotta che fa parte dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Ariano Irpino si sono, infatti, aggiudicati il premio nazionale del concorso “PretenDiamo Legalità”, indetto dalla Polizia di Stato, con uno “Spot” strepitoso già arrivato primo e premiato alla selezione provinciale.

Lo spot riscrive in maniera efficace la narrazione di alcuni titoli di cronaca mettendo in risalto valori etici, esempio di rispetto e di sicurezza sociale. Con l’obiettivo di trasmettere un messaggio emotivo ed informativo insieme; la classe ha creato un video-spot multimediale rapido e dinamico nel montaggio. Effetti sonori, pause e una musica che accumula energia in crescendo, accompagnano le immagini, veicolando i messaggi espressi fino a condurre chi guarda alla “call to action” conclusiva.

L’Istituto Comprensivo Don Milani già dalla prima edizione del 2017 ha partecipato al concorso “PretenDiamo Legalità” e si è sempre aggiudicato premi a livello provinciale, ma quest’anno, ha davvero fatto “il pieno”.

In occasione della Festa Nazionale della Polizia di Stato, al Teatro Carlo Gesualdo, alla presenza del Questore, del Prefetto, del Procuratore e di numerose altre autorità, furono premiate ben 5 classi dei vari plessi della Don Milani, proprio nell’ambito del concorso “PretenDiamo Legalità”, e già in quell’occasione la III A del plesso Covotta si aggiudicò il primo premio provinciale per la categoria “spot”. Ed ora la notizia di aver superato la selezione nazionale, arrivando prima ed il viaggio a Spoleto.

Una grande soddisfazione per il Dirigente Marco De Prospo, per tutto il corpo docente, in particolare per le coordinatrici del progetto, Michela Stoppa ed Erminia Cardinale Ciccotti, per gli studenti e per le loro famiglie. Un bel traguardo quello raggiunto, un importante contributo per diffondere la cultura della Legalità.

Ecco i nomi dei protagonisti: Asia Argentieri

Riccardo Bilotta

Lucilla Caro

Vittorio De Gregorio

Arianna De Palma

Francesca Rosa Di Gregorio

Chiarapia Di Palma

Christopher Pio Gelormini

Nancy Marra

Ludovica Mincolelli

Mattia Pirrò

Ryan Sabino

Carla Santolillo

Carmen Cristina Tangi

Angelo Tarantino

Miriam Verdino

Noemi Vinciguerra