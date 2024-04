VIDEO/ L’invito a “prendere parte” di APP: “Un governo partecipato per la città”

Una chiamata a “prendere parte” dall’associazione APP guidata dal consigliere comunale Francesco Iandolo, un modo – afferma lo stesso esponente – per porre un argine alla destra che cavalca la politica del paese così come quella della città. Da qui la proposta di un’assemblea pubblica che si è tenuta questo pomeriggio presso l’ex Chiesa del Carmine del capoluogo. Presenti riferimenti di partiti, associazioni e movimenti che gravitano attorno al centrosinistra cittadino.

In sala, tra gli altri, Nicola Giordano (consigliere comunale Pd), Rita Sciscio (Movimento 5 Stelle), Pasquale Luca Nacca (Insieme per Avellino e per l’Irpinia), i rappresentanti di Europa Verde Luigi Tuccia e Paolo Vegliante e i referenti di Legambiente, Arci e Libera. In sala anche il giornalista Rino Genovese e Antonio Gengaro.

L’appello di APP e di Iandolo al “il primo governo partecipato di questa città, tutto ciò che fino ad ora non è mai avvenuto. La prospettiva – sottolinea Iandolo – non è solo quella di un nome condiviso, quanto un vero orizzonte di cambiamento. Con il contributo di tutti e un dibattito pubblico”.