VIDEO/ “L’ho fatto per mia madre”: parla l’uomo che ha minacciato di darsi fuoco al centro vaccinale

La mamma ha 74 anni ed è un soggetto fragile come lui, che di anni ne ha 51. Entrambi ritengono di avere diritto al vaccino. Così Antonio Iannaccone stamani alle 9 si è presentato al centro vaccinale del Campo Coni di Avellino per far valere le proprie ragioni con una tanica di alcol in mano. Ha minacciato di darsi fuoco generando panico tra operatori sanitari e cittadini.

“Ringrazio i medici del 118, i Carabinieri e la Questura che hanno evitato conseguenze peggiori per me. Il medico si è interessato del caso di mia madre, è da tanto in lista per vaccinarsi. Il medico di base non ha riconosciuto la fragilità mia e di mia madre. Sono venuto con una tanica di alcol, non so se sarei arrivato a portare a termine il gesto, l’ho fatto per mia madre. Sicuramente però non sono un esempio da imitare”.