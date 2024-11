VIDEO/ “Le Stazioni dei Carabinieri sentinelle di prossimità contri i reati ambientali”

“Le Stazioni dei Carabinieri sentinelle di prossimità contro i reati ambientali”. Così il Comandante provinciale dell’Arma, Colonnello Domenico Albanese, che questa mattina ha incontrato i Comandanti dei reparti dell’Arma territoriale e delle organizzazioni speciali attive nella provincia irpina. Nell’Aula Magna del “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino erano presenti in platea i comandanti di Stazioni, N.O.R., Compagni, Reparto Operativo, Sezione di P.G., Gruppo Tutela Ambientale, Gruppo Forestale (N.I.P.A.A.F. e Nuclei), N.I.L., N.A.S. e N.A.C.. Oltre al Colonnello Albanese, dopo il saluto introduttivo del Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Divisione Giuseppe Canio La Gala, sono intervenuti anche il Prefetto di Avellino Dr.ssa Rossana Riflesso, il Procuratore della Repubblica di Avellino Dr. Domenico Airoma, e il Procuratore della Repubblica di Benevento f.f. Dr. Gianfranco Scarfò.

“Abbiamo incontrato tutti i Comandanti dei reparti della linea territoriale dell’Arma e dei reparti speciali che operano sul territorio irpino nell’ottica di elaborare un modello di intervento che consenta di rispondere in maniera più efficace e aderente alle segnalazioni che provengono dai cittadini su potenziali aggressioni al patrimonio ambientale e forestale di questa provincia, che va preservato quanto più possibile. Continueremo su questa strada partendo dal monitoraggio dei punti di maggiore necessità. Poi in relazione alle situazioni più critiche, organizzeremo gli sforzi distribuendoli tra i reparti in modo da ottenere risultati efficaci” ha concluso Albanese.