VIDEO/ Le Politiche secondo Morano: “Per il centrodestra siamo di fronte a un nuovo ’94”

“Il taglio scellerato dei Parlamentari ha condannato l’Irpinia a non essere rappresentata: sarà davvero miracoloso eleggere più di un parlamentare”. A dirlo è Sabino Morano, presidente dell’associazione meta-politica Primavera Meridionale, in occasione di una conferenza stampa convocata questa mattina per discutere di futuro.

Morano intravede un nuovo ’94 per il centrodestra: “Siamo di fronte a un momento epocale che restituirà al Paese un Governo eletto dai cittadini e che rappresenti le istanze della gente comune. Io candidato? Siamo tutti a disposizione, poi si vedrà”.