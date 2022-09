Dalla campagna elettorale persa 26 anni fa all’elezione in Parlamento nel Collegio Uninominale di Avellino. Gianfranco Rotondi si prende la rivincita in quello che lui stesso definisce “un territorio più rosso di Bologna”.

Una vittoria mai in discussione quella del deputato “orgoglioso” di essere nato in via Casale: “L’Irpinia cercava un cambiamento e ha scelto Giorgia Meloni, sarà lei a rispondere alla rabbiosa domanda di rappresentanza”.