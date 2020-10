VIDEO/ La piscina torna al Comune, l’Assessore Luongo: “Ora una nuova gestione”

Renato Spiniello – La piscina comunale torna tra i beni di Palazzo di Città dopo una lunga battaglia legale, l’Assessore al Patrimonio Stefano Luongo: “Una notizia meravigliosa per la città, per gli utenti e per i dipendenti di questa struttura. Entro il 2021 avremo una nuova gestione che garantirà il funzionamento di uno dei beni più importanti di Avellino”.

Novità anche per quanto riguarda il Polo delle Associazioni e del Volontariato: “Sorgerà in due strutture, ovvero l’ex Eca di via Tagliamento e l’ex asilo di Rione Mazzini con l’obiettivo di dare un unico coordinamento a tutte le associazioni presenti sul territorio”.