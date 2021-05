VIDEO/ La differenziata senza segreti e senza problemi: ecco la nuova App di IrpiniAmbiente

Renato Spiniello – La differenziata senza segreti e senza problemi: ecco IrpiniApp, la nuova applicazione ideata da IrpiniAmbiente e realizzata dalla Mac Solution. Stamane, a Palazzo Caracciolo, la presentazione delle sue funzionalità alla presenza, tra gli altri, di Gianluca Rotondi, amministratore delegato di Mac Solution, Antonio Russo, amministratore unico di Irpiniambiente, Armando Masucci, direttore generale di Irpiniambiente, e Domenico Biancardi, presidente della Provincia di Avellino.

L’app, già disponibile su Google Store e Apple Store, è un nuovo strumento di comunicazione con i cittadini per fornire in tempo reale informazioni e indicazioni per una corretta raccolta differenziata in tutti i comuni serviti, ma è stata arricchita di altre innovative funzionalità, con la sezione di prenotazione ritiro ingombranti, le notifiche push relative al calendario di raccolta e la sezione dedicata agli utenti, sia per lo “scambio” di oggetti che per il mercato virtuale contro lo spreco alimentare e lo spreco in genere e la riduzione dei rifiuti.

Presente anche il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, visto che è stato presentato il progetto pilota per la Città del Tricolle che vede impegnati l’amministrazione comunale e la società Irpiniambiente con la somministrazione di un questionario a 3mila famiglie arianesi al fine di calibrare il nuovo servizio di raccolta rifiuti.