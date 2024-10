VIDEO/ “In Campania dieci anni di buon governo”. Piero De Luca rivendica il lavoro del Governatore

“Negli ultimi dieci anni sono stati fatti passi in avanti straordinari. Basta ricordare che venivamo dal commissariamento sanitario. Oggi, la Campania è una regione in cui siamo orgogliosi di vivere”.

Così il deputato dem Piero De Luca (figlio del governatore campano) che questo pomeriggio ha fatto tappa in città in occasione della presentazione del libro del giornalista Andrea Covotta “Politica e pensiero. Storia e personaggi dei partiti del Novecento”. Per il democrat bisogna partire da questo presupposto, “poi – parlando in ottica regionali – faremo le valutazioni nell’interesse dei cittadini. Innanzitutto – ribadisce – va completato il programma di questi dieci anni di Governo. Poi ci siederemo intorno a un tavolo, senza veti, pregiudizi, personalismi, odio e rancore personale”.

De Luca jr si dice d’accordo con la segretaria nazionale Elly Schlein sulle alleanze. “Si parta dai contenuti senza veti e pregiudizi – afferma -. Una linea che condivido in pieno sia a livello nazionale che locale”. Infine sul congresso regionale: “L’ho chiesto con grande serenità e mi auguro si possa svolgere. Proprio ad Avellino abbiamo creato un clima di dialogo e di superamento delle tensioni congressuali candidando a sindaco Antonio Gengaro: un modello da seguire a prescindere dal risultato”.