VIDEO/ Il via all’11ª edizione del Pino Irpino: appuntamento dal 6 all’8 dicembre

Oggi è stata ufficialmente presentata l’11ª edizione del Pino Irpino, che si terrà dal 6 all’8 dicembre. L’edizione di quest’anno avrà come filo conduttore il tema dello sport con la raccolta di scarpe usate, che verranno riutilizzate per la creazione di tappetini antiurto da destinare ai parchi giochi, un’iniziativa che unisce l’attività fisica alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei più piccoli. Questo progetto, che dimostra l’attenzione alla sostenibilità, si inserisce in un programma che mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza del riciclo e del riuso.

Alla conferenza stampa erano presenti numerosi ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo e culturale. Tra questi i fautori del Pino Irpino con il presidente Sirio Di Capua, il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questi per il rilancio del territorio e per la creazione di sinergie tra cultura, sport e sostenibilità.

Presente anche Giuseppe Saviano, delegato del CONI di Avellino, il Prof. Attilio Lieto, dirigente scolastico del Convitto Nazionale Colletta e Pompeo D’Angola, Sindaco di Sant’Andrea di Conza, che hanno evidenziato il valore sociale di questa iniziativa, che non solo promuove la pratica sportiva, ma anche l’inclusività e il rispetto per l’ambiente.

Manca davvero poco per il via dell’11esima edizione, infatti, la carovana partirà il 6 dicembre, concludendosi l’8 dicembre con l’illuminazione del Pino Irpino ad Avellino. L’iniziativa si conferma quindi come un’occasione per vivere la provincia accorciando le distanze geografiche e sociali, ma anche come un impegno concreto a favore della sostenibilità e del benessere della comunità.