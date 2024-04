Il saluto del Prefetto Spena all’Irpinia: “Innamorata di questa terra, lascio qui un pezzo di cuore”

“Amo questa terra. Ho vissuto quest’ultimo 25 aprile da Prefetto di Avellino con grande commozione. In questi quattro anni mi sono innamorata di questa terra e lascio qui una parte del mio cuore”. Tutta l’emozione del Prefetto Paola Spena che, dopo oltre quattro anni, è prossima a lasciare il Palazzo di Governo avellinese per ricoprire l’importante incarico di Commissario Straordinario per il Recupero dei Beni Confiscati. Ruolo che ricoprirà già dal prossimo 6 maggio.

“Mi porto dietro un bagaglio molto positivo – afferma Spena -. In questi anni ho lavorato molto con le istituzioni locali e con le Forze dell’Ordine, ma soprattutto l’ho fatto con i giovani, le associazioni e i cittadini. Ho voluto favorire il senso di legalità e di fiducia nelle Istituzioni. Grande attenzione è stata posta al tema della sicurezza sul lavoro, della sicurezza stradale e della prevenzione anti-mafia. Ad Avellino il Commissario D’Attilio accompagnerà l’Ente comune alla fase elettorale che mi auguro risponda ai desideri della comunità” conclude il Prefetto.