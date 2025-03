VIDEO/ Il Procuratore Generale Policastro da Airoma: Avellino punto di riferimento di attività e indagini

“Avellino e’ un punto di riferimento per indagini e attività”. E’ quello che ha spiegato il Procuratore Generale Aldo Policastro , rispondendo ad una domanda sul coordinamento della Procura Generale di Napoli in materia di ambiente e di altri settori strategici tra i vari uffici giudiziari della Campania nella competenza del Distretto di Napoli.

“Questa è una linea che ho già tracciato e avviato- ha spiegato Policastro- e che sto dunque portando avanti. Non è un caso che oggi sia in visita ad Avellino, un punto di riferimento importante per una serie di indagini e attività”. A Palazzo di Giustizia il Procuratore Generale ha incontrato il Procuratore Domenico Airoma e i magistrati: “Incontrerò i colleghi, il Procuratore, l’Aggiunto, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Presidente del Tribunale, perché ritengo che la giustizia debba coinvolgere tutti in un progetto comune. L’attività sul territorio è sempre improntata al coordinamento e alla vigilanza, affinché tutti gli uffici inquirenti garantiscano una giustizia più rapida, efficiente e coordinata”.