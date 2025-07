VIDEO/ Il Ministro Urso a Nusco. E su IIA: “Dal precedente governo scelte folli”

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, questa mattina a Nusco nello stabilimento Sai, guidato dall’imprenditore bolognese Gruppioni, per la presentazione delle nuove linee di produzione dei componenti in alluminio pressofuso destinati ai cambi automatici di nuova generazione.

“Un’impresa che opera nel Mezzogiorno in un settore altamente sfidante come quello dei componenti per le auto – ha dichiarato il Ministro Urso –. Riteniamo che questa sfida possa essere vinta dall’industria italiana, a condizione che anche le istituzioni europee si rendano conto della necessità di rivedere il percorso del Green Deal, che per come è stato attuato ha portato al collasso l’industria automobilistica europea. Allo stesso tempo, è fondamentale riuscire a siglare un accordo con gli Stati Uniti per la riduzione dei dazi nel settore auto. Oggi è una giornata importante perché dimostra che l’industria italiana c’è: è coraggiosa, resiliente e convinta che il rilancio dell’automotive sia possibile. Il governo, infatti, ha stanziato quest’anno altri 200 milioni di euro per i contratti di sviluppo nel settore dell’automotive, come quello che ha consentito a questa impresa di inaugurare una nuova linea produttiva.”

Segnali positivi arrivano anche dal fronte di Flumeri. Urso ha ricordato: “Quando sono arrivato al governo, quasi tre anni fa, Industria Italiana Autobus era al collasso a causa delle scelte folli del precedente esecutivo. In molti ritenevano che sarebbe stata costretta a chiudere. Oggi, invece, discutiamo di quando verranno assunti i nuovi lavoratori. Il peggio è stato scongiurato. Finalmente abbiamo un’industria che ha ripreso il nome Menarini e che si confronta con i sindacati sul piano industriale che intende realizzare.”